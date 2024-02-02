Взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" прогремел 9 августа 2023 года. Оккупанты тогда очень долго жаловались из-за мощного "хлопка". Похоже, он наделал немало убытков.

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А что случилось с "Ланцетами"

В Forbes считают, что удар по "Загорскому оптико-механическому заводу" сорвал производство российских "Ланцетов". В издании отметили: ранее российские СМИ показывали видео компании "Зала Аэро" (производителя "Ланцетов"). Тогда показывали стеллажи с сотнями смертоносных беспилотников. Ими хвастался гендиректор компании Александр Захаров.

Кроме того, в одной из статей говорится, что производство "Ланцетов" возрастет в 50 раз. Это выглядело очень плохой новостью для Украины. По логике, "Ланцетов" должно было бы стать гораздо больше. А их вдруг стало меньше. В течение последних месяцев количество атак этим видом дронов существенно снизились.

Вместо того, чтобы расти, производство "Ланцетов" было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA превратить корпус "Ланцет" на готовую продукцию,

– отметили в Forbes.

Российским оккупантам не удастся реализовать никаких своих планов. А "хлопок" на территории страны-агрессора продолжит цвести.