Россияне поддерживают геноцид украинцев. В то же время сами панически боятся, чтобы война не пришла к ним на порог. Перепуганные граждане страны-агрессора регулярно заявляют о дронах, которые якобы летят к ним.

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В ночь на 3 февраля дроновую "эстафету" перенял Воронеж. Местным властям привиделся некий "украинский БпЛА". Никаких доказательств своих слов Александр Гусев – местный губернатор, – конечно, не привел. В то же время он заявил, что "легендарная" (спойлер – нет) российская "ПВО" вроде бы хорошо отработала и сбила его.

Что ж, минус одна спокойная ночь для граждан страны-террористки.

Украина могла сорвать производство самого смертоносного российского беспилотника

К слову, недавно в Forbes заявили, что Украина могла сорвать производство самого смертоносного российского беспилотника – "Ланцет". Очевидно это произошло во время взрыва на "Загорском оптико-механическом заводе" в городе Сергиев Посад (Московская область). Именно после роскошного "хлопка", который туда пришел, у россиян начались проблемы с "Ланцетами". Их количество должно было бы возрасти, однако в реальности – существенно уменьшилось.