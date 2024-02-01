Соответствующую информацию оккупанты сообщили на рассвете 1 февраля 2024 года. Российское минобороны заявило, что якобы сбило дроны, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов

Губернатор Белгородской области заявил на рассвете о якобы работе их ПВО в Яковлевском городском округе.

Там Россия якобы сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель,

– заверил Гладков.

Он традиционно говорил, что оперативные службы якобы уточняют информацию о последствиях атаки. Как и постоянно в России, он сказал об отсутствии раненых и разрушений.

Впоследствии российское минобороны также решило опубликовать заявление о том, как якобы отработала их ПВО. В частности, они якобы перехватили и уничтожили:

4 дрона – над Белгородской областью,

1 – над Курской.

Оккупанты традиционно обвинили во всем Украину, хотя наша сторона об этом не заявляла.

Обратите внимание! Российский поселок Яковлево расположен ориентировочно в 70 километрах от российско-украинской границы. Через него проходит трасса Москва – Симферополь.

Впоследствии в России заявили о новых "сбитых" дронах. Говорится о якобы 5 дронах над Белгородской областью и двух – над Воронежской.

Более, тревожно россиянам было во временно оккупированном Крыму. Ведь подписчик телеграм-канала "Крымский ветер" заявил о взрывах в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Россия заявила о дроне в 800 километрах от Украины