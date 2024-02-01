В России якобы зафиксировали 2 БПЛА в районе города Кстово. Этот населенный пункт расположен в Нижегородской области в 800 километрах от Украины, если мерить по прямой.

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Что сказали оккупанты

Как пишет издание, пропагандистские СМИ Кремля со ссылкой на анонимные источники заявили, что эти дроны якобы летели со стороны Рязанской области. По их версии, БПЛА двигались на низкой высоте (около 50 метров), чтобы системы ПВО не увидели эти беспилотники.

Медиа страны-агрессора сообщили, что дроны будто бы хотели добраться до Нижнего Новгорода, однако российские военные обезвредили их средствами РЭБ. Также они заявили об отсутствии пострадавших.

В материале отмечается, что в городе Кстово есть нефтеперерабатывающие предприятия. Издание предполагает, что они гипотетически могли стать целями для БПЛА.

Обратите внимание! Украина в настоящее время официально никак не комментировала этот инцидент. Официальные представители страны-агрессорки тоже не прокомментировали появление дронов под Нижним Новгородом.

Что говорят эксперты об ударах по НПЗ