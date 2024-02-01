У Росії нібито зафіксували 2 БпЛА в районі міста Кстово. Цей населений пункт розташований у Нижньогородській області за 800 кілометрів від України, якщо міряти по прямій.
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Що сказали окупанти
Як пише видання, пропагандистські ЗМІ Кремля із посиланням на анонімні джерела заявили, що ці дрони буцімто летіли з боку Рязанської області. За їхньою версією, БпЛА рухалися на низькій висоті (близько 50 метрів), щоб системи ППО не побачили ці безпілотники.
Медіа країни-агресорки повідомили, що дрони нібито хотіли дістатися Нижнього Новгорода, однак російські військові знешкодили їх засобами РЕБ. Також вони заявили про відсутність постраждалих.
У матеріалі зауважується, що у місті Кстово є нафтопереробні підприємства. Видання припускає, що вони гіпотетично могли стати цілями для БпЛА.
Що кажуть експерти про удари по НПЗ
- Нагадаємо, що на російських нафтопереробних заводах кілька разів ставалася "бавовна" через атаки дронами. Внаслідок одного з таких ударів Туапсинський НПЗ, що належить "Роснєфті", припинив свою роботу.
- Голова Українського центру безпеки Сергій Кузан не так давно у розмові з 24 Каналом зауважив, що такі удари по ворожому тилу є ефективнішими за антиросійські санкції. Військовий експерт, нагадав, що Росія попри свій розмір має невеликі експортні можливості. Тому перекриття шляхів експорту нафти та нафтопродуктів завдасть удару по прибутках держави-терориста.
- Раніше опозиціонер та колишній міністр енергетики Росії Володимир Мілов назвав нафтоперероблення дуже вразливим місцем країни-агресорки. Він припустив, що через обмежену кількість ППО прикриття таких об'єктів є великою проблемою для Москви.
- Інший російський опозиційний політик Геннадій Гудков не так давно зазначив, що є тактичний ефект від атак дронами на ці НПЗ, якщо говорити про постачання для фронту. Однак, на його думку, точкові удари навряд чи кардинально вплинуть на місцеве населення та Росію в цілому.