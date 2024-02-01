У Росії нібито зафіксували 2 БпЛА в районі міста Кстово. Цей населений пункт розташований у Нижньогородській області за 800 кілометрів від України, якщо міряти по прямій.

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Що сказали окупанти

Як пише видання, пропагандистські ЗМІ Кремля із посиланням на анонімні джерела заявили, що ці дрони буцімто летіли з боку Рязанської області. За їхньою версією, БпЛА рухалися на низькій висоті (близько 50 метрів), щоб системи ППО не побачили ці безпілотники.

Медіа країни-агресорки повідомили, що дрони нібито хотіли дістатися Нижнього Новгорода, однак російські військові знешкодили їх засобами РЕБ. Також вони заявили про відсутність постраждалих.

У матеріалі зауважується, що у місті Кстово є нафтопереробні підприємства. Видання припускає, що вони гіпотетично могли стати цілями для БпЛА.

Зверніть увагу! Україна на цей час офіційно ніяк не коментувала цей інцидент. Офіційні представники країни-агресорки теж не прокоментували появу дронів під Нижнім Новгородом.

Що кажуть експерти про удари по НПЗ