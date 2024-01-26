НПЗ "Роснєфті" припинив свою роботу через атаку дронами у Туапсе. Про це повідомило західне агентство з посиланням на власні джерела.

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Що саме сталося з заводом

Після атаки дронами-камікадзе Туапсинський НПЗ зупинив переробку нафти. Також підприємство вже не випускає нафтопродукти.

У матеріалі зауважується, що після атаки безпілотників на заводі сталася пожежа, яка паралізувала його роботу. На НПЗ згоріла вакуумна установка.

Анонімні співрозмовники заявили, що завод не зможе швидко відновити виробництво нафтопродуктів. Адже ремонт цієї установки може тривати до кінця лютого чи початку березня 2024 року. Сама "Роснєфть" відмовилася коментували журналістам наслідки атаки дронами.

До слова, "Роснєфть" вважається найбільшим російським виробником нафти. А Туапсинський нафтопереробний завод є єдиним НПЗ на березі Чорного моря.

Що відомо про атаку дронами