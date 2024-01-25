Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що нафтопереробний завод – це очевидна військова ціль. Адже для ведення бойових дій окупантам необхідне паливо.

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Як вибух вплине на можливість росіян воювати

"На нафтових базах, зокрема виробляють пальне, яке направляють на фронт. Паливо – це "кров" війни, якщо його не буде, то почнуться обмеження у пересуванні механізованих частин ворога", – підкреслив Денис Попович.

Сучасні методи ведення бойових дій передбачають використання механізації, тому заводи, які працюють на потреби фронту є виправданою військовою ціллю.

Україні потрібно масштабувати такі удари. Адже чим більше їх буде, тим менше можливостей матиме Росія, щоб поповнювати свої механізовані колони й частини паливом. Це позначиться на здатності агресора ефективно воювати,

– додав Попович.

Чому російська ППО не перехопила цілі

Дедалі активніше лунають заклики з Москви посилити протиповітряну оборону над російською столицею, оскільки там живуть "важливі" люди. Вони не хочуть чути у себе над головою звуки різних повітряних об'єктів.

Цього самого вимагають у Криму, який часто піддається ударам. Через це у колаборантів та гауляйтерів окупованого півострова є велика тривога,

– зауважив Попович.

Загалом, російська ППО має досить локальний характер, тобто контролює лише ті райони, які країна-агресорка до цього часу вважала, або недосяжними, або дуже важливими. Повністю закрити територію окупанти не можуть, адже Росія дуже велика.

"Щодо Туапсе, вони, очевидно, не розраховували, що це може бути ціллю. Засобів ППО ніколи не буває достатньо, тому росіяни ще робитимуть свою "протиповітряну парасольку" тоншою, а нам це на руку", – наголосив військовий оглядач.

Пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе: контекст