Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что нефтеперерабатывающий завод – это очевидная военная цель. Ведь для ведения боевых действий оккупантам необходимо топливо.
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Как взрыв повлияет на возможность россиян воевать
"На нефтяных базах, в частности производят топливо, которое направляют на фронт. Топливо – это "кровь" войны, если его не будет, то начнутся ограничения в передвижении механизированных частей врага", – подчеркнул Денис Попович.
Современные методы ведения боевых действий предусматривают использование механизации, поэтому заводы, которые работают на нужды фронта являются оправданной военной целью.
Украине нужно масштабировать такие удары. Ведь чем больше их будет, тем меньше возможностей будет иметь Россия, чтобы пополнять свои механизированные колонны и части топливом. Это скажется на способности агрессора эффективно воевать,
– добавил Попович.
Почему российская ПВО не перехватила цели
Все активнее раздаются призывы из Москвы усилить противовоздушную оборону над российской столицей, поскольку там живут "важные" люди. Они не хотят слышать у себя над головой звуки различных воздушных объектов.
Этого же требуют в Крыму, который часто подвергается ударам. Поэтому у коллаборационистов и гауляйтеров оккупированного полуострова есть большая тревога,
– отметил Попович.
В общем, российская ПВО имеет достаточно локальный характер, то есть контролирует только те районы, которые страна-агрессор до сих пор считала, или недосягаемыми, или очень важными. Полностью закрыть территорию оккупанты не могут, ведь Россия очень большая.
"По поводу Туапсе, они, очевидно, не рассчитывали, что это может быть целью. Средств ПВО никогда не бывает достаточно, поэтому россияне еще будут делать свой "противовоздушный зонтик" тоньше, а нам это на руку", – отметил военный обозреватель.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе: контекст
- Вечером 24 января 2024 года стало известно о масштабном пожаре на энергетическом объекте в российском городе Туапсе, что в Краснодарском крае. Пропагандистские СМИ написали, что площадь возгорания – 200 квадратных метров. Однако на опубликованных видео заметно, что пожар значительно серьезнее, чем пишут оккупанты. Они сообщали о возгорании одной из колонн предприятия.
- Впоследствии стало известно, что пораженный морской терминал принадлежит Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Именно оттуда россияне экспортируют нефть, а заработанные деньги вкладывают в войну с Украиной. Отмечалось, что во вражеский объект попал один беспилотник, в результате чего начался пожар. В момент удара на заводе было 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.
- Источники 24 Канала рассказали, что завод в Туапсе стал целью СБУ. Огонь повредил установку первичной обработки нефтепродуктов. Источники заверили, что оккупантам стоит ждать еще больше "сюрпризов". Атаки на объекты, которые важны для экономики врага и для боеспособности его войск – продолжатся.