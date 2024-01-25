Пораженный морской терминал принадлежит Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, являющемуся единственным НПЗ на берегу Черного моря. Именно через порт россияне вывозят нефть на экспорт, получая деньги, чтобы и дальше воевать против Украины.
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Обнародованы новые детали пожара в Туапсе
Известно, что морской терминал в Туапсе атаковал один беспилотник, после чего на месте начался пожар. Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.
По данным россиян, первый дрон был замечен в небе в 23:17. В течение следующего часа появились и другие. Оккупанты обратились к своей любимой методичке и снова начали сразу обвинять во всем Украину. По информации росСМИ, НПЗ "Роснефти" якобы был атакован тремя украинскими БПЛА "Бобер".
Россияне заверили, что в результате атаки на этот объект вроде бы никто не пострадал. В то же время, по информации российских СМИ, с территории пораженного предприятия было эвакуировано 38 сотрудников.
В российском Туапсе дрон атаковал морской терминал: смотрите видео
Официально местные власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Как отметил глава Туапсинского района Сергей Бойко, на объекте загорелась вакуумная установка. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В настоящее время возгорание вроде бы ликвидировано.
На морском терминале в Туапсе в результате атаки БПЛА возник пожар: смотрите видео
Также есть информация, что в аэропорту Сочи вводили план "Ковёр". Предварительно причиной была угроза атаки дронов. После этого несколько рейсов были перенаправлены в Минеральные Воды.
В Туапсе горел морской терминал: смотрите видео
Оккупанты, как всегда, похвастались "успешной" работой своей "пе-ве-о". Они заверили, что все цели были сбиты, два из которых упали в море, а обломки третьего – на территорию завода. Известно, что возгорание охватило территорию не менее 200 квадратных метров.
Пожар на НПЗ в Туапсе: основное об объекте
- О возгорании на объекте сообщили поздно вечером 24 января. Туапсе относится к так называемому Большому Сочи, то есть комплексу российских черноморских курортов в Краснодарском крае. От Керчи в Крыму Туапсе отделяет всего 250 километров, а до Мариуполя – 354 километра.
- Там большой порт. Раньше в городе были судоремонтные заводы, но сейчас они закрыты. Впрочем, остался Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и две перевалочные нефтебазы. Он преимущественно производит бензин и мазут, которые так необходимы, чтобы питать технику оккупантов на Востоке и Юге Украины. Сырье доставляют из Сибири, Оренбурга и Ставрополя.
- Из условного Курахово, то есть территории, контролируемой Украиной, в Туапсе по прямой 450 километров. Его уже атаковали в феврале и марте 2023, тогда были прилеты.