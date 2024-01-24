По сети распространяются зрелищные видео, на которых заметно, что огонь охватил действительно значительную территорию. Российские СМИ пишут о том, что горит 200 квадратных метров нефтеперерабатывающего завода.

Что известно о пожаре в Туапсе вечером 24 января

Россияне пишут, что якобы никто не пострадал, а горит "одна из колонн предприятия".

В Туапсе горит нефтеперерабатывающий завод: смотрите видео

Из ролика можно заключить, что масштаб пожара значительно больше, чем об этом говорят пропагандисты.