Во время вечернего обращения к украинцам президент Зеленский прежде всего дал знать, что ситуация со сбитым Ил-76 находится на его личном контроле.

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Провел заседание с военным руководством

Глава государства рассказал, что он заслушал доклады по поводу инцидента с падением самолета и обменом от Умерова, Буданова, Шапталы, Малюка и Залужного.

Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества,

– прокомментировал событие Зеленский.

По словам президента, первоочередная задача руководства страны – установить все факты авиатрощи. Он уточнил, что Главком и Генштаб доложили о применении Воздушных сил. Украинская разведка занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства.

Зеленский также отметил, что дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине.

Наше государство будет настаивать на международном расследовании,

– заявил он.