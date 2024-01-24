Соответствующую информацию сообщили российские СМИ и украинские OSINT-аналитики. Они заявили, что самолет мог лететь через Иран.
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Откуда и куда мог лететь Ил-76
В телеграм-каналах опубликовали видео падение летающего Ил-76 из Белгородской области.
Российское издание "Важные истории" идентифицировало, что ролик был снят с центра села Яблоново в Корочанском районе в направлении на север.
Эту информацию подтвердила "Медиазона". Они добавили, что Ил-76 упал в поле за жилыми домами.
Видео по падению самолета Ил-76 в Белгородской области: смотрите видео
Один из российских телеграм-каналов заявил, что обмен пленными должен был пройти на границе с Украиной. Согласно видеозаписи, самолет летел в противоположную сторону.
Украинские OSINT-аналитики "Ящик Пандоры" сообщили, что, согласно открытым источникам с обеих сторон, номер упавшего борта Ил-76 – RA-78830.
До этого он был замечен над Арменией 23 января 2024 года и летел в сторону Ирана, где исчез. Он не летел из Египта (24 января), он летел через Египет (пролетал над ним), прежде через Саудовскую Аравию, прежде через Красное море и Иран. Пропал с радаров он у Сирии, а потом улетел в Белгород,
– заявили аналитики.
По их данным, последний взлет самолета был из Белгорода в центральную часть России, точнее в северо-восточное направление. Однако его сбили возле населенного пункта Яблоново Белгородской области.
"Пока еще никаких признаков, что там могли быть пленённые. Все указывает на то, что он привез оружие с Востока", – заявили аналитики.
Падение Ил-76 над Белгородом: коротко
- СМИ сообщили, что в небе над Белгородом упал российский самолет Ил-76. Российские минобороны заявили, что якобы на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. В России также заявили, что 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли.
- Украинская разведка подтвердила, что 24 января планировалось обмен пленными между Украиной и Россией. Представитель украинской разведки Андрей Юсов пояснил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76 и проверяют данные о том, могли ли быть на борту военнопленные.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что враг коварен. Ведь оккупанты могут применять ужасающие методы, чтобы дестабилизировать наше общество. Он призвал представителей СМИ и украинцев не делать досрочных выводов и доверять только официальным источникам. В Координационном штабе заявили, что это враждебная ИПСО.