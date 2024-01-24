Свой последний полет 24 января 2024 года совершил Ил-76. Все, что известно об этом событии в хронологическом порядке – читайте на 24 Канале.

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14:25, 24 января В ГУР подтвердили, что должен быть обмен пленными Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76.

13:22, 24 января Реакция украинского омбудсмена Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал заявление российского минобороны. Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации. Он объяснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасающие методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество.

12:59, 24 января Опровержение от Координационного штаба Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во враждебных пропагандистских ресурсах информации. Там сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами. Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества, – говорится в заявлении.

12:15, 24 января Самолет мог переносить С-300 Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе утверждает, что самолет ИЛ-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

11:44, 24 января Российский Ил-76 сбили на взлете, – СМИ Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают.

11:27, 24 января Официальный комментарий ВСУ Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал для NV, что в настоящее время ведомство не может подтвердить, что российский военный самолет Ил-76 поразили украинские Силы обороны. По его словам, информация об инциденте с российским Ил-76 выясняется.

11:25, 24 января СМИ писали, что ущерб Ил-76 – работа ВСУ УП ссылаясь на источники в Генштабе сообщила, что к падению самолета могут быть причастны ВСУ. Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета.

11:18, 24 января В Минобороны России подтвердили падение военного Ил-76 В российском минобороны написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия окупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе. В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. Заметьте! Вероятно, это российское ИПСО, которое враг использует, чтобы успокоить свое население из-за потери самолета.

11:11, 24 января В сеть попало видео В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня.

10:57, 24 января На борту были люди Почти сразу после первого сообщения медиа России начали писать, что на борту находились 63 человека. Другие российские СМИ писали о 75 людях. Сразу писали, что среди них никто не выжил.