Свой последний полет 24 января 2024 года совершил Ил-76. Все, что известно об этом событии в хронологическом порядке – читайте на 24 Канале.
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В ГУР подтвердили, что должен быть обмен пленными
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76.
Реакция украинского омбудсмена
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал заявление российского минобороны. Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации.
Он объяснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасающие методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество.
Опровержение от Координационного штаба
Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во враждебных пропагандистских ресурсах информации.
Там сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.
Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества, – говорится в заявлении.
Самолет мог переносить С-300
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе утверждает, что самолет ИЛ-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Российский Ил-76 сбили на взлете, – СМИ
Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают.
Официальный комментарий ВСУ
Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал для NV, что в настоящее время ведомство не может подтвердить, что российский военный самолет Ил-76 поразили украинские Силы обороны.
По его словам, информация об инциденте с российским Ил-76 выясняется.
СМИ писали, что ущерб Ил-76 – работа ВСУ
УП ссылаясь на источники в Генштабе сообщила, что к падению самолета могут быть причастны ВСУ.
Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета.
В Минобороны России подтвердили падение военного Ил-76
В российском минобороны написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия окупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе.
В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена.
В сеть попало видео
В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня.
На борту были люди
Почти сразу после первого сообщения медиа России начали писать, что на борту находились 63 человека.
Другие российские СМИ писали о 75 людях. Сразу писали, что среди них никто не выжил.
В России упал Ил-76
В российских телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о падении самолета Ил-76 в Белгородской области.