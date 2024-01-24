Свій останній політ 24 січня 2024 року здійснив Іл-76. Усе, що відомо про цю подію у хронологічному порядку – читайте на 24 Каналі.

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14:25, 24 січня У ГУР підтвердили, що мав бути обмін полоненими Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він додав, що наразі встановлюються всі деталі падіння Іл-76.

13:22, 24 січня Реакція українського омбудсмена Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прокоментував заяву російського міноборони. Дмитро Лубінець закликав не вестись на провокації. Він пояснив, що ворог підступний й ми знаємо, які жахливі методи Росія може застосовувати, щоб дестабілізувати наше суспільство.

12:59, 24 січня Спростування від Координаційного штабу Координаційний штаб оприлюднив заяву з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації. Там повідомили, що вони та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Вони закликали ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами. Ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства, – мовиться в заяві.

12:15, 24 січня Літак міг переносити С-300 Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в Генштабі стверджує, що літак ІЛ-76 перевозив ракети для ЗРК С-300.

11:44, 24 січня Російський Іл-76 збили на зльоті, – ЗМІ Повідомляють, що його збили відразу після зльоту. Інших деталей наразі не розкривають.

11:27, 24 січня Офіційний коментар ЗСУ Начальник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник розповів для NV, що наразі відомство не може підтвердити, що російський військовий літак Іл-76 уразили українські Сили оборони. За його словами, інформація про інцидент з російським Іл-76 з'ясовується.

11:25, 24 січня ЗМІ писали, що збиття Іл-76 – робота ЗСУ УП посилаючись на джерела в Генштабі повідомила, що до падіння літака можуть бути причетні ЗСУ. Зауважимо, що згодом "Українська правда" виправила текст: прибрали згадку про причетність ЗСУ. Наразі на сайті зазначено, що їх джерела у ЗСУ підтвердили лише факт падіння літака.

11:18, 24 січня У Міноборони Росії підтвердили падіння військового Іл-76 У російському міноборони написали, що Іл-76 впав близько 11:00 у Бєлгородській області. Правда, версія окупантів відрізняється від озвученої джерелами у Генштабі. У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну. Зауважте! Ймовірно, це російське ІПСО, яке ворог використовує, щоб заспокоїти своє населення через втрату літака.

11:11, 24 січня У мережу потрапило відео У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню.

10:57, 24 січня На борту були люди Майже одразу після першого повідомлення медіа Росії почали писати, що на борту перебувало 63 людини. Інші російські ЗМІ писали про 75 людей. Одразу ж писали, що серед них ніхто не вижив.