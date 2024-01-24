Около 11 часов стало известно, что в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. Российские СМИ пишут, что губернатор региона и МЧС выехали в Корчанский район, где, вероятно, и могло совершить неудачную посадку где-нибудь в поле воздушное судно.

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Самолет упал и разбился

Другое СМИ пишет, что на борту самолета могли находиться 63 человека. Позже оно же сообщило, что все находившиеся внутри российского Ил-76 погибли.

Событие в Корочанском районе. В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже,

– написал губернатор Гладков.

Своим сообщением он фактически подтвердил падение российского самолета Ил-76. Впрочем, не озвучил никаких деталей. Следовательно, информация, озвученная выше, требует подтверждения, если оно от российских официальных источников поступит.

Обратим внимание! Ил-76 – советский тяжелый военно-транспортный самолет. Его разработал ОКБ Ильюшин. Он предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов разного назначения. Воздушное судно способно доставлять грузы максимальной массой 28 – 60 тонн на расстояние 3600 – 4200 километров.

Также в сеть выложили видео. На нем можно увидеть последний полет судна. Видно, что самолет склонен в сторону и резко теряет высоту. Через мгновение он теряется из виду за домами. А потом можно услышать взрыв и увидеть, как в небо вздымается пламя от столкновения.

Вероятный момент падения Ил-76: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что место падения самолета Ил-76 под Белгородом охраняют военные. Говорят, что обломки воздушного судна разлетелись на несколько километров.

Журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники в Вооруженных Силах ВСУ, написали, что факт падения самолета подтвердили. Также наши военные отметили, что "это их работа". По данным Генштаба ВСУ, на этом самолете транспортировали ракеты для ЗРК С-300.