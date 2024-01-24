Заметим, что общая цифра потерь с самого начала полномасштабного вторжения поражает. Так, с 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" сократилась на 378 660 бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
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Потери врага в технике
Обратим внимание, что у россиян стало значительно меньше техники. В металлолом уже превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. Также враг не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов и двух десятков судов.
- танков – 6227;
- боевых бронированных машин – 11 579;
- артиллерийских систем – 9008;
- РСЗО – 971;
- средств ПВО – 659;
- самолетов – 331;
- вертолетов – 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998;
- крылатых ракет – 1842;
- кораблей/катеров – 23;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 005;
- специальной техники – 1416.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 января / Инфографика Генштаба ВСУ