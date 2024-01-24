Заметим, что общая цифра потерь с самого начала полномасштабного вторжения поражает. Так, с 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" сократилась на 378 660 бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Обратим внимание, что у россиян стало значительно меньше техники. В металлолом уже превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. Также враг не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов и двух десятков судов.

  • танков – 6227;
  • боевых бронированных машин – 11 579;
  • артиллерийских систем – 9008;
  • РСЗО – 971;
  • средств ПВО – 659;
  • самолетов – 331;
  • вертолетов – 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998;
  • крылатых ракет – 1842;
  • кораблей/катеров – 23;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 005;
  • специальной техники – 1416.


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 января / Инфографика Генштаба ВСУ