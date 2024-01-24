Заметим, что общая цифра потерь с самого начала полномасштабного вторжения поражает. Так, с 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" сократилась на 378 660 бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Обратим внимание, что у россиян стало значительно меньше техники. В металлолом уже превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. Также враг не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов и двух десятков судов.

танков – 6227;

боевых бронированных машин – 11 579;

артиллерийских систем – 9008;

РСЗО – 971;

средств ПВО – 659;

самолетов – 331;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998;

крылатых ракет – 1842;

кораблей/катеров – 23;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 12 005;

специальной техники – 1416.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 января / Инфографика Генштаба ВСУ