Зауважимо, що загальна цифра втрат від початку повномасштабного вторгнення вражає. Так, з 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світу" скоротилася на 378 660 бійців. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Звернімо увагу на те, що у росіян стало значно менше техніки. На брухт уже перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня. Також ворог не дорахується кількох сотень літаків, гелікоптерів і двох десятків суден.

  • танків – 6227;
  • бойових броньованих машин – 11 579;
  • артилерійських систем – 9008;
  • РСЗВ – 971;
  • засобів ППО – 659;
  • літаків – 331;
  • гелікоптерів – 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6998;
  • крилатих ракет – 1842;
  • кораблів/катерів – 23;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005;
  • спеціальної техніки – 1416.


Актуальна статистика втрат ворога станом на 24 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ