Близько 11 години стало відомо, що у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76. Російські ЗМІ пишуть, що губернатор регіону та МНС виїхали до Корчанського району, де, ймовірно, і могло здійснити невдалу посадку десь у полі повітряне судно.

Читайте також Мінус ще понад 800 окупантів і 100 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 24 січня

Літак впав і розбився

Інше ЗМІ пише, що на борту літака могли перебувати 63 людини. Згодом воно ж повідомило, що всі, хто був усередині російського Іл-76, загинули.

Подія у Корочанському районі. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік та виїхав до району. Всі подробиці пізніше,

– написав губернатор Гладков.

Своїм повідомленням він фактично підтвердив падіння російського літака Іл-76. Утім, не озвучив жодних деталей. Відтак, інформація, озвучена вище, ще потребує підтвердження, якщо воно від російських офіційних джерел надійде.

Також у мережу виклали відео. На ньому можна побачити останній політ судна. Видно, що літак перехилений вбік і різко втрачає висоту. За якусь мить він губиться з поля зору за будинками. А потім можна почути вибух і побачити, як у небо здіймається полум'я від зіткнення.

Ймовірний момент падіння Іл-76: дивіться відео

Згодом стало відомо, що місце падіння літака Іл-76 під Бєлгородом охороняють військові. Кажуть, що уламки повітряного судна розлетілися на кілька кілометрів.

Журналісти "Української правди", посилаючись на власні джерела у Збройних Силах ЗСУ, написали, що факт падіння літака підтвердили. Також наші військові зазначили, що "це їхня робота". За даними Генштабу ЗСУ, у цьому літаку транспортували ракети для ЗРК С-300.