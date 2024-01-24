Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации. В Координационном штабе заявили, что это вражеская ИПСО.
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Что говорит Уполномоченный о якобы пленных на борту Ил-76
Сейчас, я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию,
– заявил Лубинец.
Он пояснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасные методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвал представителей СМИ и украинцев не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.
"А также прошу не распространять недостоверную информацию", – сказал Лубинец.
Ил-76 упал в Белгородской области России: коротко
- СМИ 24 января сообщили, что ориентировочно в 11:00 в Белгородской области России упал вражеский самолет Ил-76. Губернатор Гладков заявил о происшествии в Корочанском районе, однако не уточнил, о чем именно говорится.
- Российское минобороны заявило, что якобы на борту самолета находились 65 украинских военнопленных. Их, мол, перевозили в Белгородскую область для обмена. По данным россиян, 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли.
- Однако СМИ со ссылкой на источники в Генштабе написали, что на самом деле Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.