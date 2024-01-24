По сути, в российском миноборне написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия оккупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе.

Читайте также Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, – СМИ

Что говорят в российском минобороны

В России начали распространять дезинформацию, чтобы хоть как-то оправдать падение своего самолета. В минобороны страны-агрессора написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. Говорят, что 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли.

Известно, что к месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС, чтобы установить причины крушения.

Позже сообщили, что самолет Ил-76 упал в 5 – 6 километрах от села Яблоневое в Корочанском районе Белгородской области. Известно, что падение произошло у храма Дмитрия Солунского.

Храм во время падения никак не пострадал. В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километрах в пяти – шести,

– говорит отец Георгий.

Глава российской госдумы Володин тоже отреагировал на падение самолета. Говорит, что поручил подготовить обращение госдумы в Конгресс США и Бундестаг в связи с ситуацией. Также он предложил, какие ракеты и пусковые установки использовали.