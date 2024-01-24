Власне, у російському міноборни написали, що Іл-76 впав близько 11:00 у Бєлгородській області. Правда, версія окупантів відрізняється від озвученої джерелами у Генштабі.

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Що кажуть у російському міноборони

У Росії почали поширювати дезінформацію, щоб бодай якось виправдати падіння свого літака. У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну. Кажуть, що 6 членів екіпажу літака та 3 людини супроводу загинули.

Відомо, що до місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області вилетіла комісія ВКС, щоб встановити причини катастрофи.

Пізніше повідомили, що літак Іл-76 впав за 5 – 6 кілометрів від села Яблуневе, що у Корочанському районі Бєлгородської області. Відомо, що падіння сталося біля храму Дмітрія Солунського.

Храм під час падіння ніяк не постраждав. У селі нічого не пошкоджено, він упав за селом, у полях, кілометрів за п'ять – шість,

– каже отець Георгій.

Глава російської держдуми Володін теж відреагував на падіння літака. Каже, що доручив підготувати звернення держдуми до Конгресу США і Бундестагу у зв'язку ситуацією. Також запропонував, які ракети та пускові установки використали.