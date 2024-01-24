Источники в Генштабе заявили, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300, по которым оккупанты обстреливают Украину.

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В Белгородской области упал российский самолет

В Корочанском районе Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В российском минобороны написали, что инцидент произошел около 11:00.

Детали инцидента пока неизвестны. По информации СМИ, на борту самолета находились 63 человека. Предварительно все они погибли на месте.

Падение российского Ил-76: смотрите видео

По предварительной информации, на место происшествия прибыли губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и экстренные службы. В то же время, росСМИ утверждают, что место катастрофы оцепили военные.

В Белгородской области упал российский самолет: смотрите видео

Сообщается, что обломки разлетелись по территории Белгородской области на расстояние в несколько километров.

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