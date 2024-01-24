Джерела у Генштабі заявили, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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На Бєлгородщині впав російський літак

У Корочанському районі Бєлгородської області впав військовий літак Іл-76. У російському міноборони написали, що інцидент трапився близько 11:00.

Деталі інциденту наразі невідомі. За інформацією ЗМІ, на борту літака перебувало 63 людини. Попередньо, усі вони загинули на місці.

Падіння російського Іл-76: дивіться відео

За попередньою інформацією, на місце події прибули губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков екстренні служби. Водночас росЗМІ стверджують, що місце катастрофи оточили військові.

У Бєлгородській області впав російський літак: дивіться відео

Повідомляється, що уламки розлетілись територією Бєлгородської області на відстань у кілька кілометрів.

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