Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в настоящее время у США нет соответствующей информации, поэтому пока не могут комментировать событие, передает 24 Канал.

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Что еще сказал Кирби

Американская сторона по состоянию на данный момент не располагает информацией, которая могла бы подтвердить, что в упавшем в Белгородской области российском военно-транспортном самолете Ил-76 находились украинские военнопленные. Мы видели сообщения (российской стороны – 24 Канал), но не можем их подтвердить,

– заявил Кирби.

Представитель администрации Джозефа Байдена добавил, что США делают все возможное для получения большего количества информации о падении российского самолета.

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