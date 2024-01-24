Еще в марте 2022 года пять российских военных, которые находились или могли находиться на борту, украинская разведка отнесла к "доставляющим оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".

Смотрите также : Падение Ил-76 в Белгородской области: все, что известно о событии

Кто из россиян был на борту Ил-76

Расследователи установили, что на борту самолета находились и погибли:

36-летний командир корабля Станислав Беззубкин . Его гибель подтвердила супруга Марика Беззубкина. Она сказала, что об этом ей сообщили в российском минобороны. По ее словам, в последний раз она общалась с мужем ориентировочно в 7:30 24 января (по российскому времени). По ее словам, он в это время должен был вылетать из Москвы;

. Его гибель подтвердила супруга Марика Беззубкина. Она сказала, что об этом ей сообщили в российском минобороны. По ее словам, в последний раз она общалась с мужем ориентировочно в 7:30 24 января (по российскому времени). По ее словам, он в это время должен был вылетать из Москвы; штурман корабля Алексей Высокин. Его гибель подтвердила двоюродная сестра;

Его гибель подтвердила двоюродная сестра; 38-летний бортинженер Андрей Пилуев . Данные подтвердила супруга.

Кроме того, под фото еще одного члена экипажа, бортового радиста Игоря Саблинского, в соцсети начали появляться комментарии, где россияне выражают соболезнования по поводу его гибели.