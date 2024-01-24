Ще у березні 2022 року п'ятеро російських військових, які перебували або могли перебувати на борту, українська розвідка віднесла до таких, які "доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".
Дивіться також Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію
Хто з росіян був на борту Іл-76
Розслідувачі встановили, що на борту літака перебували та загинули:
- 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін. Його загибель підтвердила дружина Маріка Беззубкіна. Вона сказала, що про це їй повідомили в російському міноборони. За її словами, востаннє спілкувалась з чоловіком орієнтовно о 7:30 24 січня (за російським часом). Вона сказала, що він в цей час мав вилітати з Москви;
- штурман корабля Олексій Високін. Його загибель підтвердила двоюрідна сестра;
- 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв. Дані підтвердила дружина.
Окрім того, під фото ще одного члена екіпажу, бортового радиста Ігоря Саблінського, у соцмережі почали з'являтись коментарі, де росіяни висловлюють співчуття щодо його загибелі.
Ба більше, політ міг обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов. Однак наразі не вдалося незалежно підтвердити його загибель.
Загиблі Беззубкін, Пілуєв, Високін та Саблінський
Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п'ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк,
– зазначили журналісти.
До речі, в березні 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало списки військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку військової частини 45097, що в Омську, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України. У цих списках й фігурували вищезгадані прізвища.
Коротко про падіння Іл-76 у Бєлгородській області
- Російський літак Іл-76 впав у небі над Бєлгородською областю орієнтовно о 11:15 24 січня за російським часом. Вороже міноборони цю інформацію підтвердило, проте запевнило, що нібито на борту перебувало 65 українських військовополонених. Разом з ними нібито летіло шість членів екіпажу та троє тих, хто супроводжував полонених.
- Українська розвідка заявила, що справді 24 січня мав відбутись обмін, який не відбувся. За даними ГУР, Україну не поставили до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Бєлгорода у визначений час, як це було раніше.
- Російська пропаганда опублікувала списки полонених, які нібито були на борту Іл-76. Однак там фігурує Коноваленко Максим Анатолійович 1990 року народження, якого обміняли ще 3 січня 2024 року.