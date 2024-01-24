Наразі у ГУР не можуть спростувати, або підтвердити заяву окупантів щодо осіб, які перебували на борту збитого літака.

Дивіться також Росіяни опублікували "список полонених, які були на борту Іл-76": що з ним не так

Росіяни могли діяти навмисно

У відомстві зазначили, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості. Російських військовополонених вчасно доставили до точки, де мав відбутися обмін.

Водночас безпеку захисників, відповідно до домовленостей, мала б забезпечити російська сторона.

Українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому,

– наголосили у ГУР.

В розвідці підкреслили, що Україну не попередили про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Тому є підстави вважати, що Росія могла навмисно піддати загрозі життя та безпеку полонених для дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Довідка: У ГУР уточнили, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною. Вона має заздалегідь обговорюватися обома сторонами. Інакше, наражає на небезпеку весь процес обміну.

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо