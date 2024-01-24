Зокрема, про це пише волонтер та активіст Сергій Стерненко. Він зазначив – щонайменше одна людина з пропагандистського списку була обміняна 3 січня 2024 року.
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Що не так зі "списком полонених"
Так звані "списки з українськими полоненими", які буцімто були на борту Іл-76, опублікувала пропагандистка Маргарита Симоньян. Варто зазначити, що у мережі показали надруковану таблицю з прізвищами, іменами, по батькові й датами народження, однак жодних підписів або штампів, які б могли вказувати на те, що це дійсно список осіб, яких везли на обмін.
Окрім того, Стерненко зазначив, що у "списку" є Коноваленко Максим Анатолійович 1990 року народження, якого обміняли під час наймасштабнішого обміну військовополоненими 3 січня 2024 року.
Максим Коноваленко є у "списку полонених, які були на борту Іл-76" / Фото Сергія Стерненка
Коноваленко є у списках обміну 3 січня 2024 року / Фото Сергія Стерненка
Максима Коноваленка обміняли 3 січня 2024 року / Фото Сергія Стерненка
Журналісти "Суспільного" додали, що у "списках полонених", які опублікувала Симоньян дійсно є імена та прізвища тих, про яких є згадки у спільнотах з пошуку військовополонених та зниклих безвісти, також декого з них у полоні фільмували для пропагандистських відео.
Збиття Іл-76 над Бєлгородською областю
- Російські ЗМІ 24 січня близько об 11:00 почали повідомляти, що у Бєлгородській області розбився військово-транспортний літак Іл-76. За словами російських пропагандистів, на борту було щонайменше 63 особи – всі вони загинули.
- Згодом російське міноборони підтвердило авіатрощу борта Іл-76. Разом з тим, там заявили, що на борту буцімто було 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Також за даними російської сторони, на борту нібито було 6 членів екіпажу та 3 охоронця.
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що такі заяви ворога можуть бути частиною ІПСО. Разом з тим, там додали, що усі дані ретельно перевірять.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець також заявив, що буде перевіряти та встановлювати усі дані щодо того, чи були українські військовополонені на борту Іл-76.
- Разом з тим представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін військовополоненими між Росією і Україною.