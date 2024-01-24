В частности, об этом пишет волонтер и активист Сергей Стерненко. Он отметил – по меньшей мере, один человек из пропагандистского списка был обменян 3 января 2024 года.

К теме Ил-76 летел от границы с Украиной и мог везти оружие с Востока: в сети привели доказательства

Что не так со "списком пленных"

Так называемые "списки с украинскими пленными", якобы на борту Ил-76, опубликовала пропагандистка Маргарита Симоньян. Стоит отметить, что в сети показали напечатанную таблицу с фамилиями, именами, отчеством и датами рождения, однако никаких подписей или штампов, которые могли бы указывать на то, что это действительно список лиц, которых везли на обмен.

Кроме того, Стерненко отметил, что в списке есть Коноваленко Максим Анатольевич 1990 года рождения, которого обменяли во время самого масштабного обмена военнопленными 3 января 2024 года.



Максим Коноваленко находится в "список пленных, которые были на борту Ил-76" / Фото Сергея Стерненко



Коноваленко находится в списках обмена 3 января 2024 года / Фото Сергея Стерненко



Максима Коноваленко обменяли 3 января 2024 года / Фото Сергея Стерненко

Журналисты "Общественного" добавили, что в "списках пленных", которые опубликовала Симоньян, действительно есть имена и фамилии тех, о которых есть упоминания в сообществах по поиску военнопленных и пропавших без вести, также некоторых из них в плену снимали для пропагандистских видео.

Важно! Пока об "украинских военнопленных" на борту Ил-76 сообщали только российские пропагандисты. ГУР МО и Координационный штаб заявили, что враг коварен и это может быть частью ИПСО. Однако вся информация о том, были ли на борту пленные, сейчас тщательно проверяется.

Избиение Ил-76 над Белгородской областью