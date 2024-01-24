Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він додав, що наразі встановлюються всі деталі падіння Іл-76.

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Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається,

– додав Юсов.

У Росії заявили, що на борту Іл-76 буцімто були українські військові, яких везли на обмін. Коментуючи цю заяву, представник ГУР МО наголосив, що наразі перевіряються дані про те, чи могли бути на борту військовополонені.

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