Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він додав, що наразі встановлюються всі деталі падіння Іл-76.
Дивіться також Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області, – ЗМІ
Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається,
– додав Юсов.
У Росії заявили, що на борту Іл-76 буцімто були українські військові, яких везли на обмін. Коментуючи цю заяву, представник ГУР МО наголосив, що наразі перевіряються дані про те, чи могли бути на борту військовополонені.
У Бєлгородській області розбився Іл-76: що відомо
- У російських ЗМІ заявили, що у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76.