В настоящее время в ГУР не могут опровергнуть или подтвердить заявление оккупантов относительно лиц, находившихся на борту сбитого самолета.

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Россияне могли действовать умышленно

В ведомстве отметили, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности. Российских военнопленных вовремя доставили в точку, где должен был состояться обмен.

В то же время безопасность защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.

Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом,

– отметили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что Украину не предупредили о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Поэтому есть основания полагать, что Россия могла намеренно подвергнуть угрозе жизнь и безопасность пленных для дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Справка: В ГУР уточнили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной. Она должна заранее обсуждаться обеими сторонами. Иначе подвергает опасности весь процесс обмена.

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