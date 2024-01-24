Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Кроме того, в ГУР МО также сообщили, что проверяют все данные о том, могли ли быть на борту Ил-76 украинские пленные.

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Комментарии будут чуть позже. Потребуется время, чтобы уточнить все данные,

– коротко ответил Подоляк.

Следует добавить, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января между Россией и Украиной должен был состояться обмен пленными. Однако, были ли они на борту военно-транспортного самолета Ил-76 – уточняется. Юсов также добавил, что по состоянию на сегодня запланированный обмен не происходит.

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области