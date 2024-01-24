Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Кроме того, в ГУР МО также сообщили, что проверяют все данные о том, могли ли быть на борту Ил-76 украинские пленные.
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Комментарии будут чуть позже. Потребуется время, чтобы уточнить все данные,
– коротко ответил Подоляк.
Следует добавить, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января между Россией и Украиной должен был состояться обмен пленными. Однако, были ли они на борту военно-транспортного самолета Ил-76 – уточняется. Юсов также добавил, что по состоянию на сегодня запланированный обмен не происходит.
Падение самолета Ил-76 в Белгородской области
- Около 11:00 ряд российских СМИ сообщил, что в Корочанском районе Белгородщины разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно сообщениям в сети, на борту могло быть более 73 человек.
- Российское минобороны подтвердило факт того, что Ил-76 разбился в Белгородской области. Вместе с тем оккупанты заявили, что на борту якобы было 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Также на борту Ил-76 якобы было 6 членов экипажа и 3 охранника.
- В то же время в Украине заявляют, что выясняют детали падения Ил-76. В частности, в Координационном штабе заявили, что такие сообщения могут быть частью информационной операции, а омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил коварство врага. В то же время, они добавили, что выясняют все детали инцидента.
- Ряд РосСМИ заявил, что Ил-76 мог лететь не в Белгородскую область, а из нее. Россияне периодически использовали этот самолет для перевозки вооружения, в том числе "Шахедов". Кроме того, издание "УП", ссылаясь на собственные источники, утверждало, что на борту могут быть ракеты С-300.
- Кроме того, OSINT-аналитики также утверждают, что Ил-76 летел с Востока в Россию, что противоречит российским заявлениям об "украинских военнопленных" на борту. Аналитики предполагают, что на борту могло быть оружие, ведь Ил-76 с бортовым номером RA-78830 фиксировали 24 января над Египтом, Саудовской Аравией, Ираном и Сирией.