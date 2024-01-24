Однако Максим Колесников, лично прошедший через российский плен, в сети X назвал заявление оккупантов полной ложью, информирует 24 Канал. Боец обратил внимание на очень важный нюанс.

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Заявление россиян – сплошная ложь

Российское минобороны заявило, что на борту Ил-76 находилось 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также 3 сопровождавших российских воинов. Там утверждают, что абсолютно все погибли.

Освобожденный из плена в феврале 2023 года Максим Колесников признал, что пленные действительно регулярно перевозятся самолетами, однако есть одна деталь.

Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопроводителя. Это полный бред. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было примерно 20 (человек – 24 Канал) из их военной полиции,

– заметил экс-пленный.

Мужчина убежден, что таким образом россияне пытаются добиться только одного – чтобы Украина не сбивала российские самолеты над их территорией.

Обратите внимание! Ряд СМИ со ссылкой на источники в Генштабе утверждают, что самолет ИЛ-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Все, что известно об инциденте с Ил-76