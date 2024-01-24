Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він додав, що наразі США не мають відповідної інформації, тож не можуть коментувати подію, передає 24 Канал.
До теми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію
Що ще сказав Кірбі
Американська сторона станом на зараз не має інформації, яка могла б підтвердити, що в російському військово-транспортному літаку Іл-76, який упав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. Ми бачили повідомлення (російської сторони – 24 Канал), але не можемо їх підтвердити,
– заявив Кірбі.
Представник адміністрації Джозефа Байдена додав, що США роблять все можливе задля отримання більшої кількості інформації щодо падіння російського літака.
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: головне
- У середу, 24 січня, на території Бєлгородської області розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. Очевидці зафільмували момент падіння літака та виклали у відео соцмережі.
- Міноборони Росії згодом підтвердило факт падіння літака та заявило, що на його борту нібито перебувало понад 60 людей, які загинули. Пізніше у відомстві Сєргєя Шойгу сказали, що цей Іл-76 буцімто перевозив українських полонених і що його нібито збила Україна.
- Згодом кремлівські пропагандисти опублікували "список військовополонених", в якому не вистачало підписів та штампів. Блогер та активіст Сергій Стерненко знайшов у ньому прізвище щонайменше одного нашого воїна, якого повернули з російського полону ще до інциденту.
- Також окупанти стверджували, що 65 полонених охороняли троє російських військових. Воїн ЗСУ Максим Колесніков, який побував у полоні, спростував фейк Кремля та вказав на важливий нюанс.
- Пізніше "Схеми" встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-76. Родичі окупантів підтвердили загибель щонайменше трьох з них.
- Крім цього представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими між Україною та Росію. Наша розвідка перевіряє, чи могли бути на борту Іл-76 полонені.