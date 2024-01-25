Оккупанты повторно атакуют Одессу беспилотниками. Пройдите в безопасное место и оставайтесь там, пока не услышите уведомление об отбое воздушной тревоги.

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СМИ пишут о пожаре

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сразу попросил горожан быть в укрытиях. В то же время в местном издании "Думская" около 23:30 сообщили, что после взрывов в городе вспыхнул пожар. Где именно произошло возгорание и пострадал ли кто-то – неизвестно. Следует дождаться официальной информации от местных органов власти.

Справка. Воздушные силы сначала написали о том, что для Юга есть угроза баллистики, но затем уточнили сообщения – на город все же летели новые "Шахеды".

Наконец, в 23:42 сирены возвестили об отбое тревоги.

В полиции рассказали детали

Поврежден многоэтажный дом и складское помещение. Пока известно об одном раненом. Информация о пострадавших уточняется. Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления России, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь, обеспечивают правопорядок,

– написали там.

Оккупанты повредили жилую многоэтажку и мебельный склад. ГСЧС тушит пожары.

Последствия попадания в Одессе 24 января / Фото Нацполиции и "Суспильного"

Труханов также высказался о ситуации

"Шахеды" прилетели в Хаджибейский район, повредив жилую многоэтажку. Также в результате атаки выгорели складские помещения.

На верхних этажах дома повреждены межэтажные перекрытия, впрочем, насколько сильно повреждены несущие конструкции – определят специалисты.

Один пострадавший в больнице с ожогами, находится в состоянии средней тяжести. Другой мужчина отказался от госпитализации, медики помогли на месте. Он получил ушиб при падении.

Что известно о предыдущих взрывах

Громко было в Одессе и до 21:00. Впоследствии в Силах обороны Юга сообщили о пожаре в жилом квартале. К сожалению, было зафиксировано повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. В результате коварной российской атаки пострадали по меньшей мере 2 человека. Известно, что у одного из мужчин – ожоги, у другого – множественные порезы. Их жизни ничего не угрожает.

Россияне запустили дроны

По информации Воздушных сил, дроны-камикадзе в направлении Одессы россияне запускали с Черного моря. Кроме этого, несколько групп "Шахедов" двигались с Севера: сначала в направлении Днепра, а затем – Кривого Рога.