Российские захватчики к вечеру 24 января начали атаку Украины "Шахедами". Для каких регионов существует угроза, читайте дальше.

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Где обьявили тревогу

21:41 для Одессой области отменили тревогу.

21:31 Движение ударных БпЛА:

1. Несколько групп в южной части Харьковщины, курс северо-западный.

2. БПЛА в Березанском районе Николаевской области, курс северный.



20:47 в центре Одессы раздался взрыв. Вероятно, работает ПВО по БПЛА.

20:34 БПЛА находятся в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Также очередная группа "Шахедов" движется с Черного моря в направлении Одессы.

В 20:22 Воздушные силы предупредили о движении нескольких беспилотников со стороны Черного моря в направлении Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также анонсировал опасность.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.

Это важно!,

– призвал чиновник.

В Воздушных силах уточнили, что вражеские дроны могут менять курс.

Почему "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину