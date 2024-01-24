Российские захватчики к вечеру 24 января начали атаку Украины "Шахедами". Для каких регионов существует угроза, читайте дальше.
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Где обьявили тревогу
В 20:22 Воздушные силы предупредили о движении нескольких беспилотников со стороны Черного моря в направлении Одессы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также анонсировал опасность.
Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.
Это важно!,
– призвал чиновник.
В Воздушных силах уточнили, что вражеские дроны могут менять курс.
Почему "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину
- Почти каждую ночь враг совершает дроновые атаки на Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему иногда вражеским беспилотникам удается пролететь чуть ли не всю Украину. Военный отметил, что Украина – большая страна, которая имеет границу с Беларусью, Россией, а также акваторией Черного и Азовского морей около 2500 километров. Это значит, что "Шахеды" могут залететь с любой точки. Естественно, оккупанты будут выбирать такие маршруты, чтобы их дроны было трудно перехватить.
- Также Игнат рассказал, что "Шахеды" летят по заранее запрограммированному российским оператором маршруту. Впрочем, их может быть несколько, поэтому беспилотники имеют возможность изменять направление движения во время самой атаки.
- Россияне пытаются проложить маршрут дронов так, чтобы они летели между областями, реками, ниже к земле. Впрочем, говорит Игнат, это очень рискованно, ведь они могут врезаться в дерево или иную опору, что неоднократно случалось.