Російські загарбники надвечір 24 січня розпочали атаку України "Шахедами". Для яких регіонів існує загроза, читайте далі.

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Одеса у зоні ризику

20:34 БпЛА перебувають в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Також чергова група "Шахедів" рухається з Чорного моря в напрямку Одеси.

О 20:22 Повітряні сили попередили про рух кількох безпілотників з боку Чорного моря у напрямку Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також анонсував небезпеку.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою.

Це важливо!,

– закликав посадовець.

У Повітряних силах уточнили, що ворожі дрони можуть змінювати курс.