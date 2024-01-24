Російські загарбники надвечір 24 січня розпочали атаку України "Шахедами". Для яких регіонів існує загроза, читайте далі.
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Одеса у зоні ризику
О 20:22 Повітряні сили попередили про рух кількох безпілотників з боку Чорного моря у напрямку Одеси.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також анонсував небезпеку.
Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою.
Це важливо!,
– закликав посадовець.
У Повітряних силах уточнили, що ворожі дрони можуть змінювати курс.