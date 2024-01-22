В інтерв'ю речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, для України важливо захистити міста, тому розосередити системи ППО неможливо. Окрім того, він пояснив, чому "Шахеди" можуть пролетіти ледь не всю країну.

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Ігнат пояснив специфіку атак "Шахедами"

У Повітряних силах вкотре пояснили, що "Шахеди" летять за маршрутами, які підготували російські оператори. Втім, вони можуть змінюватися. До прикладу, дрон-камікадзе має умовно 10 маршрутів, а окупанти вже самостійно обирають, якими маршрутами будуть атакувати Україну.

Ігнат додав, що ворог намагається прокласти шлях "Шахедів" так, аби вони летіли поміж областей, річок, нижче до землі, однак це ризиковано для російських військових, адже дрон-камікадзе буквально може влучити у дерево чи якусь опору. За словами речника Повітряних сил, вже неодноразово були випадки, коли ударні БпЛА знімали з дерев.

Пояснюючи, чому "Шахеди" можуть пролетіти ледь не всю Україну під час атак, Ігнат зауважив, що Україна – велика країна: кордон з Білоруссю, Росією, а також акваторія Чорного та Азовського морів – це близько 2500 кілометрів.

"Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки. Звісно, будуть вибирати маршрути, щоб ми якомога менше їх могли перехопити. Мобільно-вогнева група має на озброєнні великокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК. Так, цих груп багато — сотні й тисячі, але й Україна велика країна,

– заявив Ігнат.

Окрім того, він додав, що окупанти знають про приблизне розташування зенітно-ракетних систем, тому ЗСУ важливо захистити міста та людей, які в них живуть, а також об'єкти, які ворог хоче знищити. Саме тому окупанти атакують Київ "Кинджалами".

"Розосередити ППО – поставити далі від міста – неможливо. Збільшиться кільце, яким треба охопити радіус ураження", – додав Ігнат.

У Повітряних силах також акцентували, що, на жаль, не вдається захиститися від падіння уламків. Ігнат зауважив, що наслідки можуть бути руйнівними, однак важливо комунікувати з суспільством. Втім, російські пропагандисти часто використовують ці кадри у цинічних заявах та "монтують для жахливої картинки". Ворог використовує такі прийоми для того, аби дестабілізувати суспільство, мовляв, "Генштаб бреше у зведеннях".

Ворог вкотре атакував "Шахедами"

У ніч проти 22 січня російські загарбники вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього окупанти запустили 8 дронів-камікадзе з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Сили та засоби оборони влучно відпрацювали та знищили усі 8 безпілотників. Зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони працювали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Зокрема 3 "Шахеди" збили над Дніпропетровською областю. Там уламки дрона-камікадзе впали на територію підприємства. Унаслідок цього спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували, минулося без постраждалих.