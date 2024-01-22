Там уночі пролунали вибухи. Як стало відомо згодом – працювали системи та засоби протиповітряної оборони.

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У Дніпропетровській області спалахнула пожежа

Ворог уночі атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби протиповітряної оборони працювали у Дніпропетровській області. Зокрема, у Дніпровському районі українські захисники збили 3 "Шахеда".

Як повідомили в ОВА, уламки впали на територію підприємства, унаслідок чого спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав,

– мовиться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО уночі

У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував Україну 8 ударними БпЛА типу "Shahed-136/13" Традиційно окупанти запустили їх із району Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї.

Як повідомляли у Повітряних силах, спочатку загроза була для Дніпропетровської області. Згодом "Шахеди почали рухатися у напрямку Херсонської та Миколаївської областей. Загроза також була для Кіровоградської та Черкаської областей.

Сили та засоби ППО влучно відпрацювали й знищили усі 8 дронів-камікадзе, якими намагався атакувати ворог.

Усі 8 "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей,

– повідомили у Повітряних силах.