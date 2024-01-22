Там ночью раздались взрывы. Как стало известно позже – работали системы и средства противовоздушной обороны.

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В Днепропетровской области вспыхнул пожар

Враг ночью атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства противовоздушной обороны работали в Днепропетровской области. В частности, в Днепровском районе украинские защитники сбили 3 "Шахеда".

Как сообщили в ОВА, обломки упали на территорию предприятия, в результате чего вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал.

Обломки упали на территорию предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждено здание. Никто не пострадал,

– говорится в сообщении.

Как отработала ПВО ночью

В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал Украину 8 ударными БПЛА типа "Shahed-136/13". Традиционно оккупанты запустили их с района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае.

Как сообщалось в Воздушных силах, первоначально угроза была для Днепропетровской области. Впоследствии Шахеды начали двигаться в направлении Херсонской и Николаевской областей. Угроза также была для Кировоградской и Черкасской областей.

Силы и средства ПВО точно отработали и уничтожили все 8 дронов-камикадзе, которыми пытался атаковать враг.

Все 8 "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей,

– сообщили в Воздушных силах.