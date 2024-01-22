В чем именно заключается это изменение для 24 Канала объяснил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Рассказал также, как на это повлияло усиление украинских средств РЭБ.

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Как меняется тактика врага

За 2 года полномасштабного вторжения Украина построила очень мощную эшелонированную систему противовоздушной обороны, имплементировав туда и средства радиоэлектронной борьбы",

– подчеркнул Храпчинский.

Как следствие, Россия начала заметно менять тактику – прибегать к комбинированным воздушным атакам. Теперь оккупанты пытаются использовать вместе дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистику.

Именно комбинированная система ударов по определенным регионам создает нагрузку на противовоздушную оборону. Однако украинская ПВО все же достойно дает отпор этим вызовам.

В частности, в последнее время большое количество ракет не попало в цель и исчезло с радаров. Это эксперт по авиации объяснил тем, что точность российских ракет уменьшилась на 40% из-за отработки средств радиоэлектронной борьбы.

Что влияет на тактику российских обстрелов