В чому саме полягає ця зміна для 24 Каналу пояснив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Розповів також, як на це вплинуло посилення українських засобів РЕБ.

Зверніть увагу Ракета просто падає, але не влучає в ціль, – льотчик-інструктор про роботу РЕБ

Як змінюється тактика ворога

За 2 роки повномасштабного вторгнення Україна побудувала дуже потужну ешелоновану систему протиповітряної оборони, імплементувавши туди також засоби радіоелектронної боротьби",

– підкреслив Храпчинський.

Як наслідок, Росія почала помітно змінювати тактику – вдаватися до комбінованих повітряних атак. Тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети і балістику.

Саме комбінована система ударів по певних регіонах створює навантаження на протиповітряну оборону. Однак українська ППО все ж гідно дає відсіч цим викликам.

Зокрема останнім часом велика кількість ракет не потрапила в ціль і зникла з радарів. Це експерт з авіації пояснив тим, що точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби.

Що впливає на тактику російських обстрілів