В чому саме полягає ця зміна для 24 Каналу пояснив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Розповів також, як на це вплинуло посилення українських засобів РЕБ.
Зверніть увагу Ракета просто падає, але не влучає в ціль, – льотчик-інструктор про роботу РЕБ
Як змінюється тактика ворога
За 2 роки повномасштабного вторгнення Україна побудувала дуже потужну ешелоновану систему протиповітряної оборони, імплементувавши туди також засоби радіоелектронної боротьби",
– підкреслив Храпчинський.
Як наслідок, Росія почала помітно змінювати тактику – вдаватися до комбінованих повітряних атак. Тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети і балістику.
Саме комбінована система ударів по певних регіонах створює навантаження на протиповітряну оборону. Однак українська ППО все ж гідно дає відсіч цим викликам.
Зокрема останнім часом велика кількість ракет не потрапила в ціль і зникла з радарів. Це експерт з авіації пояснив тим, що точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби.
Що впливає на тактику російських обстрілів
- Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зауважив, що масове збиття російської авіації безпосередньо вплине на обстріли України. Адже тепер борти боятимуться підлітати близько до її території і відстежувати переміщення нашої ППО, а це вплине на точність ракет.
- Нещодавно росіяни вперше атакували Україну рідкісною протикорабельною ракетою П-35, яку ППО все ж вдалося збити. Як зауважують експерти, застосування таких видів озброєння свідчить про значний дефіцит ресурсу в країні-агресорці.
- Також заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький зауважив, що окупанти наразі видозмінюють свої ракети, зокрема Х-101 відрізняються від тих, що вони використовували у 2022 році. Їх оснастили активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток. Це свідчить про те, що росіяни намагаються вдосконалити зброю і враховують свої помилки.