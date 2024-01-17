Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що існують різні механізми, які дозволяють це зробити. Роль засобів радіоелектронної боротьби у цьому сенсі є дуже важливою.

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Певний комплекс заходів

Один з таких механізмів постановка перешкод, генерація "білого шуму", який потужно перекриває канали управління ракетою.

Для росіян дуже важливо зберігати управління ракетою до її удару по цілі. Якщо воно втрачається, ракета просто падає, але не влучає в ціль – вона може приземлитися неподалік від неї,

– пояснив військовий експерт.

Певний комплекс заходів, за його словами, привів до того, що під час атаки ворога 40 ракетами, половина з них була виведена на хибні цілі або відсічена від системи управління.

Немає певної відповіді

Водночас можна припустити, що така ефективна робота систем РЕБ могла б зекономити коштовні снаряди від ЗРК Patriot і SAMP/T. Проте полковник запасу ЗСУ наголосив, що установки РЕБ є багатоплановими, вони можуть прикривати якусь ділянку, однак ракета все одно падає на землю.

Потрібно чітко розуміти завдання з ведіння ракет, з їхнього знищення нашими протиракетними комплексами. Все залежатиме від того, як росіяни будуть використовувати ці ракети, по яких цілях і як можна буде за допомогою системи РЕБ відвести ракету так, щоб вона не потрапила у ціль, яку прикривають.

"Тобто, щоб вона, припустимо, не потрапила в багатоповерхівку та не завдала набагато більшої шкоди, ніж якби її збили на підході до міста. Тому немає певної відповіді – все залежить від ухвалення рішення ворогом на виконання бойового завдання", – зазначив Роман Світан.

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