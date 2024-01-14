Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що це стало переломним моментом. Вони припустили, що російські атаки стають шаблонними для українських захисників.

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Що продемонструвала масована атака 13 січня

Російські військові 13 січня атакували територію України різним озброєнням. Зокрема ворог використав 40 повітряних цілей, серед яких:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400,

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131",

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал",

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

6 крилатих ракет Х-22,

2 керовані авіаційні ракети Х-31П,

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Повітряні сили відзвітували, що збили 7 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 та авіаційну Х-59. Разом з тим, понад 20 ракет не досягли своїх цілей. Як наголосили в Повітряних силах, українські захисники активної протидіяли засобами радіоелектронної боротьби.

В ISW зазначили, що раніше Сили оборони активно використовували комплекси РЕБ у боротьбі з безпілотниками, але не з ракетами. Аналітики раніше припускали, що кампанія ударів Росії проти України й українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам є частиною ширшої тактичної та технологічної гонки "напад – захист" між можливостями дальньої авіації та протиповітряної оборони. Однак атака 13 січня продемонструвала, що окупанти у своїх діях стали передбачуваними.

Російський ракетний удар 13 січня, був схожий на атаку 8 січня та попередні масовані удари. Це свідчить про те, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них,

– наголосили в Інституті вивчення війни.

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