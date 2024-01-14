Аналитики Института изучения войны заявили, что это явилось переломным моментом. Они допустили, что российские атаки становятся шаблонными для украинских защитников.

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Что продемонстрировала массированная атака 13 января

Российские военные 13 января атаковали территорию Украины разным вооружением. В частности враг использовал 40 воздушных целей, среди которых:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131",

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал",

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

6 крылатых ракет Х-22,

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Воздушные силы отчитались, что сбили 7 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 и авиационную Х-59. Вместе с тем более 20 ракет не достигли своих целей. Как отметили в воздушных силах, украинские защитники активной противодействовали средствами радиоэлектронной борьбы.

В ISW отметили, что ранее Силы обороны активно использовали комплексы РЭБ по борьбе с беспилотниками, но не с ракетами. Аналитики ранее предполагали, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение – защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны. Однако атака 13 января продемонстрировала, что оккупанты в своих действиях стали предсказуемыми.

Российский ракетный удар 13 января, был похож на атаку 8 января и предварительные массированные удары. Это свидетельствует о том, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним.

– отметили в Институте изучения войны.

Массированная атака 13 января: главное