Аналитики Института изучения войны заявили, что это явилось переломным моментом. Они допустили, что российские атаки становятся шаблонными для украинских защитников.
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Что продемонстрировала массированная атака 13 января
Российские военные 13 января атаковали территорию Украины разным вооружением. В частности враг использовал 40 воздушных целей, среди которых:
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
- 3 ударных БпЛА "Shahed-136/131",
- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал",
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
- 6 крылатых ракет Х-22,
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П,
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Воздушные силы отчитались, что сбили 7 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 и авиационную Х-59. Вместе с тем более 20 ракет не достигли своих целей. Как отметили в воздушных силах, украинские защитники активной противодействовали средствами радиоэлектронной борьбы.
В ISW отметили, что ранее Силы обороны активно использовали комплексы РЭБ по борьбе с беспилотниками, но не с ракетами. Аналитики ранее предполагали, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение – защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны. Однако атака 13 января продемонстрировала, что оккупанты в своих действиях стали предсказуемыми.
Российский ракетный удар 13 января, был похож на атаку 8 января и предварительные массированные удары. Это свидетельствует о том, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним.
– отметили в Институте изучения войны.
Массированная атака 13 января: главное
- Враг на рассвете 13 января массированно атаковал Украину вооружением разного типа. Тревога в областях Украины продолжалась более 3 часов.
- К сожалению, не обошлось без попаданий. Да, зафиксировали попадание в Днепре, однако обошлось без пострадавших. Одна из российских ракет упала во двор в Кременчугском районе Полтавской области – она не разорвалась, поэтому пострадавших также не было.
- Разрушения испытала Черниговщина. Там в результате атаки повреждены 23 частных дома и 4 магазина.
- Системы и средства ПВО работали в Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой областях.