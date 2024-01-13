Воздушная тревога по всей стране длилась более 3 часов. О последствиях атаки, количестве сбитых целей – актуально рассказывает 24 Канал.
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С Ту-95МС запустили крылатые ракеты
Командование воздушных сил ВСУ сообщило о пусках ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря в 5:32. Для атаки враг поднял в небо самолеты Ту-95МС.
Впоследствии стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области, а затем о взлете еще нескольких МиГ-31К. Воздушные силы предупредили о пусках аэробалистических ракет "Кинжал".
Также фиксировались пуски ракет Х-31П в сторону Бериславского района Херсонской области.
Сколько самолетов применила Россия для атаки
По данным мониторинговых групп, россияне применили:
- 6 самолетов Ту-95МС,
- 6 самолетов Ту-22М3,
- 5 бортов МиГ-31К,
- самолеты Су-34/Су-35
- и запускали баллистику из Крыма.
Последствия: сбили ли враждебные цели
- Взрывы в Днепре
О взрывах сообщали жители Днепропетровской области: в Днепре прогремели взрывы. Предварительно в Воздушных силах предупредили, что враг направился на город "Кинжалы".
Впоследствии руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы и сбивание ракет. Он сообщил, что над областью военные Воздушного командования "Восток" уничтожили две ракеты "Кинжал".
"Две вражеских ракеты теперь металлолом. "Крылатых" приземлили в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба из ПвК "Восток", – сообщил Лысак.
- Полтавская область
В Кременчугском районе упала ракета во двор одного из частных домов. Ракета не разорвалась. По сообщению местных властей, к счастью, никто не пострадал. В то же время повреждено хозяйственное сооружение.
- В Чернигове есть повреждения в частном секторе
В Чернигове раздавались взрывы, там работала ПВО. Власти сообщают, что есть повреждения. Известно, что обломки от сбитой ракеты упали в микрорайоне Бобровица в Чернигове.
В некоторых домах взрывной волной выбило окна. В результате взрыва прекратила работу котельная, она уже перезапущена. Жертв и пострадавших нет.
Последствия атаки на Чернигов / Фото Нацполиции
- Кировоградская область
В регионе работала противовоздушная оборона. По предварительным данным, без разрушений и пострадавших.
- Ровенская область
Командование Воздушных сил предупреждало о направлении двух "Кинжалов" на область. Впоследствии сообщили о взрывах из-за работы ПВО. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что обошлось без повреждений и последствий,
- Хмельницкая область
В регионе сбили воздушную цель. Повреждение объектов критической инфраструктуры не зафиксировано. Прошло без пострадавших.
- Львовская область
Несмотря на предупреждение о направлении движения ракет на область, цели не залетели на Львовщину – военные сбили воздушные цели в других областях.