Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Предварительно командование Воздушных сил предупредило пропуски ракет в направлении города.
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Также Брижинский впоследствии сообщил об вероятном падении обломков в результате работы ПВО.
"В результате работы ПВО возможно падение обломков. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.
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Россия подняла в небо истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Из него уже выпустили ракеты "Кинжал".