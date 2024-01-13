Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Попередньо командування Повітряних сил попередило про пуски ракет у напрямку міста.

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Також Брижинський згодом повідомив про імовірне падіння уламків унаслідок роботи ППО.

"У результаті роботи ППО можливе падіння уламків. Будьте обережні!", – ідеться в повідомленні.

Більше про атаку

Росія підняла в небо винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. З нього вже випустили ракети "Кинджал".

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.