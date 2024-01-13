Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Попередньо командування Повітряних сил попередило про пуски ракет у напрямку міста.
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Також Брижинський згодом повідомив про імовірне падіння уламків унаслідок роботи ППО.
"У результаті роботи ППО можливе падіння уламків. Будьте обережні!", – ідеться в повідомленні.
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Росія підняла в небо винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. З нього вже випустили ракети "Кинджал".