"Червона" вже вся Україна. Влада закликає людей пройти в укриття цивільного захисту.

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В Україні оголосили про тривогу

Повітряну тривогу оголосили на території всієї України.



Повітряну тривогу оголосили в усій Україні / Скриншот 24 Каналу

Чому в Україні оголосили тривогу

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 5:54 повідомили про пуски ракет типу Х-101/555/55 з шести ворожих винищувачів Ту-95МС.

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06:00 - 07:00 (13 січня – 24 Канал),

– заявили військові.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ попередили:

о 6:02 – ракетна небезпека в Одеській, Миколаївській та Херсонській області;

о 6:22 – під атакою Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Хмельницька області.

Згодом в Кропивницькому почули перші вибухи. Тож людей на території всієї України закликають дотримуватись правил безпеки – пройти в укриття чи скористатись правилом двох стін.

Зверніть увагу! На жаль, о 6:43 Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт винищувача МіГ-31К Росії з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Він може атакувати ракетами "Кинджал".