Росія вдарила з літаків Ту-95МС. Попередньо, мовиться про ракети Х-101/555/55.

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Перші повідомлення про зліт літаків Ту-95МС з'явилися приблизно о 2 ночі. Злітали вони як з аеродрому "Оленья", так і з"Енгельса". За даними телеграм-каналу monitor, з "Оленьї" вилетіли приблизно 11 Ту-95МС, а з "Енгельса" – 2.

Згодом у Повітряних силах підтвердили удари ракетами Х-101/555/55 з Ту-95МС. Однак уточнили, що пуски було здійснено з 6 бортів.

Крім того, військові заявили про ракетну небезпеку в областях, де повітряна тривога. Сирени пролунали на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Щоправда, карта повітряних тривог все зростає.

Карта повітряних тривог станом на 6:04 / Дані alerts.in.ua

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