Росія вдарила з літаків Ту-95МС. Попередньо, мовиться про ракети Х-101/555/55.

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Новий ракетний удар по Україні: що відомо

Перші повідомлення про зліт літаків Ту-95МС з'явилися приблизно о 2 ночі. Злітали вони як з аеродрому "Оленья", так і з"Енгельса". За даними телеграм-каналу monitor, з "Оленьї" вилетіли приблизно 11 Ту-95МС, а з "Енгельса" – 2.

Згодом у Повітряних силах підтвердили удари ракетами Х-101/555/55 з Ту-95МС. Однак уточнили, що пуски було здійснено з 6 бортів.

Крім того, військові заявили про ракетну небезпеку в областях, де повітряна тривога. Сирени пролунали на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Щоправда, карта повітряних тривог все зростає.

Повітряні тривоги ракетний удар Росія Каспій 13.01.2024 Карта повітряних тривог станом на 6:04 / Дані alerts.in.ua

Попередній масований удар: що відомо

  • Російська армія вночі 8 січня підняла у небо свої бомбардувальники Ту-95МС. Уже о 6 ранку Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
  • Після цієї атаки вибухи пролунали у кількох містах України, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Хмельницькому. У Києві цього дня вибухів не чули.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом розповів, що нашим захисникам вдалося збити 26 ворожих цілей. Зокрема, 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Водночас ворог запускав цього дня свої сумнозвісні гіперзвукові ракети "Кинджал".